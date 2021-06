Accostato al Napoli, l’agente di Basic conferma: “La Serie A è in cima ai suoi pensieri, valutiamo le soluzioni”

Il calciatore del Bordeaux, Toma Basic (accostato più volte al Napoli), pare possa cambiare aria con l’Italia che sarebbe in cima ai suoi pensieri come possibile destinazione. A confermarlo è Adrian Aliaj, agente del calciatore, che esprimendosi ai microfoni di Gianlucadimarzio.com ha affermato la volontà da parte del ventiquattrenne di voler giocare in Serie A. Ecco quanto espresso:

“È vero che c’è qualche richiesta e valutiamo quali soluzioni siano più adatte al suo futuro”. Una nuova esperienza che magari potrà essere proprio quella napoletana.

Basic, 25 anni a novembre, ha ancora un anno di contratto al Bordeaux, che ha già aperto a una cessione per non perderlo a parametro zero al termine della prossima stagione. Il costo del cartellino oscilla intorno ai 10 milioni (con bonus) e al momento è tutto nelle mani di Giuntoli che deve decidere se basti il fatto che Bakayoko non sia destinato a rimanere o se nel caso si debbano valutate altre uscite (come quella di Fabian Ruiz).