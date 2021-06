Alvino: “Ottimi rapporti tra De Laurentiis e Ancelotti. Da monitorare le cessioni di Fabian e Koulibaly, il Napoli cederà lo spagnolo solo in cambio di cash”

Carlo Alvino, giornalista, nel corso di “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato sulle possibili cessioni in casa Napoli, in particolare quella di Fabian Ruiz. Lo Spagnolo è stato accostato al Real Madrid considerando il ritorno sulla panchina dei blancos di Carlo Ancelotti. Queste le sue parole:

“Fabian Ruiz è un calciatore dalle qualità straordinarie con grandi margini di crescita. È normale che un top club come il Real Madrid possa mostrare dell’interesse verso lo spagnolo e possa far intercedere un maestro come Ancelotti che conosce bene il giocatore. Il Napoli farà bene ad incentivare questa telefonata del tecnico di Reggiolo e questa possibilità. Una cessione anche se dolorosa sarebbe importantissima per le casse del club e con un acquisto intelligente potrebbe essere sostituito al meglio. Il Napoli se dovrà cedere Fabian lo farà solo in cambio di cash. Il calciatore è giovane, guadagna relativamente poco e può essere ceduto, così come Koulibaly. Siccome Ancelotti conosce bene gli azzurri, si può seguire il discorso cessioni al Real Madrid per quanto riguarda entrambi i calciatori, è una situazione da monitorare. Tra De Laurentiis e Ancelotti i rapporti sono ottimi, con una semplice telefonata si metteranno in contatto e capiremo di più”.