Rai, Venerato: “I discorsi sul rinnovo di Insigne si apriranno dopo gli Europei. Belotti? Il calciatore non verrebbe a fare la panchina al Napoli”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante il programma ‘Radio Goal’. Tra i vari temi trattati, il giornalista si sofferma anche sulla questione del rinnovo di Insigne e sulla notizia che è spuntata in queste ore su un possibile scambio che vede come protagonisti Petagna al Torino e Belotti in maglia azzurra. Queste le sue parole in merito:

“Rinnovo di Insigne al Napoli? La società valuterebbe la riduzione del monte ingaggi del 30% per cui è difficile immaginare che possa proporre al capitano azzurro un aumento dell’ingaggio. Al tempo stesso, l’entourage di Insigne si aspetta una cifra attuale venga comunque confermata. Comunque ogni discorso sarebbe rimandato al termine degli Europei”.

“Kaio Jorge? Il Napoli lo segue ma solo nel caso in cui una punta dovesse lasciare il capoluogo campano, quindi a quel punto il club potrebbe pensare a questo tipo di investimento. Si parlava di una partenza di Petagna considerando che piace al Torino. Ma il calciatore non viene inserito in un ipotetico scambio con Belotti. Il Napoli non prenderà mai Belotti visto che ha già Osimhen: la società non prenderebbe mai un attaccante di 3 milioni a stagione per tenerlo in panchina. Belotti ha un suo tragitto che non lo porterà a Napoli, non accetterebbe di fare la panchina qui”.