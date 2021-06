L’assessore Borriello annuncia: “Presto inaugureremo il Diego Armando Maradona”

A Radio Kiss Kiss durante il programma Radio Goal, l’assessore Ciro Borriello ha parlato dell’inaugurazione del Diego Armando Maradona: “L’idea è quella di regalare ai tifosi napoletani un bel ricordo, l’inaugurazione si farà infatti appena sarà possibile riportare i tifosi allo stadio”.

Tantissime le idee dell’assessore, dalla possibilità di installare una statua di Maradona davanti lo stadio, fissa o meno ancora da decidere. Un’altra idea che si sta studiando è quella di coinvolgere il Napoli calcio per una partita, contro calciatori storici, amici di Diego, oppure contro il Boca Juniors. Infine dovrebbero essere presenti anche artisti napoletani, per creare un clima ottimale tra campo e spalti, una grande festa in onore di Diego Armando Maradona.