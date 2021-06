Koulibaly vuole restare al Napoli: ma occhio alle eventuali offerte

Kalidou Koulibaly è legato fortemente al Napoli: è pronto infatti a restare in terra partenopea. Secondo l’edizione odierna de “Il Mattino”, il difensore ha confermato ogni cosa per il prossimo anno:

“Altro che lista di sbarco. Non ci pensa affatto, Kalidou Koulibaly, ad andarsene da qui. Se poi, per ragion si stato dovrà essere ceduto, non si opporrà. Ma il difensore non cerca casa altrove. Anzi ha confermato ogni cosa per il prossimo anno: la scuola per i bimbi, la casa a Posillipo e così via. Ma sa bene che le luci sul mercato puntano su di lui e anche gli indizi sulle “sforbiciate” al monte-ingaggi lo vedono con i riflettori puntati: ha lo stipendio più alto di tutti, circa 6 milioni di euro che fanno 12 milioni di euro per il datore di lavoro che paga le tasse”.

Quanti milioni servono per far partire Koulibaly

Il Mattino inoltre aggiunge che la sua cessione può avvenire in caso di un’offerta importante:

“La sua cessione è complicata. Anche perché servono almeno 70 milioni per portarlo via. In Italia può provarci solo la Juventus, mentre all’estero Manchester United e Psg non sono andati oltre alla richiesta di informazioni“.