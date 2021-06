Il Napoli ha in mente quattro nomi per tornare in Champions

Il Napoli è pronto a intervenire sul mercato per accontentare le richieste di mister Spalletti. Secondo l’edizione odierna de “La Repubblica”, sono diversi i nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli, raggiungibili solo dopo alcune cessioni:

“Fabian è quello che ha più corteggiatori, non sono invece arrivate offerte concrete per Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne rinnova o va via, all’estero. I nomi in entrata sono Toma Basic del Bordeaux, Morten Thorsby della Sampdoria, Mattia Zaccagni del Verona, Emerson Palmieri del Chelsea: per tornare in Champions sul campo”.