Ancelotti vuole Lozano al Real Madrid: pronta un’offerta importante

Hirving Lozano ha avuto un’ottima stagione a Napoli, e Carlo Ancelotti sembrerebbe intenzionato a portarlo con sé nella sua nuova avventura al Real Madrid. Secondo l’edizione odierna di “Tuttosport”, i Blancos sono pronti ad avanzare un’importante offerta per il messicano:

“Un serio rischio sta per arrivare dalla Liga e ha come oggetto Hirving Lozano. Carlo Ancelotti, che lo volle nel Napoli da lui allenato, sta preparando la cifra da presentare a De Laurentiis, 50 milioni di euro, e portarlo con sé a Madrid. Ancelotti vuole il messicano esploso con la cura di Gattuso, piuttosto che Fabian Ruiz o Koulibaly, anch’essi nella lista di gradimento delle merengues. Con una cessione da 50 milioni e la dismissione di qualche contratto oneroso (Hysaj e Maksimovic andranno via a parametro zero, Ospina aspetta una squadra che lo utilizzi da titolare).”