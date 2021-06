Sarri-Lazio, pronto un biennale per il toscano. Lunedì si può chiudere!

Come riportato dal sito ufficiale di Sky Sport, manca davvero poco alla firma di Maurizio Sarri con la Lazio. Si limano gli ultimi dettagli riguardanti lo staff del tecnico ex Chelsea, quella di lunedì potrebbe essere la giornata decisiva per la firma.

Ecco quanto evidenziato:

“Manca ancora l’annuncio ufficiale, ma la Lazio e Maurizio Sarri sono sempre più vicini: anche nella giornata di domenica le parti hanno continuato a parlare degli ultimi dettagli e in particolar modo dello staff che l’allenatore porterà con sé nella nuova avventura nella Capitale. Il vice di Sarri sarà Giovanni Martusciello, già primo assistente dell’allenatore durante la stagione alla Juventus.

Sistemate anche queste ultime pendenze, la trattativa procede spedita verso una conclusione definitiva e quella di lunedì potrebbe essere la giornata giusta per firmare il contratto biennale e annunciare Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Lazio“.