Rivoluzione in casa Bari: con il nuovo d.s. può arrivare Pavanel in panchina

Come riportato da TMW dopo la deludente eliminazione ai play off di Serie C si prospetta una rivoluzione totale in casa Bari. Ecco quanto evidenziato:

“Possibile rivoluzione in vista in casa Bari. Qualora il nuovo direttore sportivo dovesse essere (come pare) Ciro Polito, che oggi ha rescisso il contratto che lo legava all’Ascoli, prenderebbe quota per la panchina il nome di Massimo Pavanel, ex tecnico di Arezzo e Triestina e reduce da un’eliminazione ai play-off con la Feralpisalò per mano dell’Alessandria.