Europei Under 21, Germania campione: battuto il Portogallo 1-0

La Germania vince per la terza volta nella sua storia l’Europeo Under 21. Il gol di Nmecha ad inizio ripresa è bastato alla Germania per sconfiggere il Portogallo del milanista Leao.

L’attaccante in forza al Milan viene inserito dal tecnico portoghese, Rui Jorge, ad inizio ripresa. Ma nonostante il cambio in attacco da parte dei lusitani è la Germania a passare in vantaggio con una bella imbucata da parte di Baku, il calciatore del Wolfsburg indovina la giocata che libera al tiro Nmecha che a tu per tu col portiere non si lascia pregare ed insacca alle spalle dell’estremo difensore.

A nulla è servito il forcing finale da parte dei portoghesi. La Germania si difende con facilità e porta a casa la vittoria.