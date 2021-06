Palmeri: “De Laurentiis ha contattato la Uefa per capire le effettive possibilità per subentrare in Champions”

Il giornalista Tancredi Palmeri ha pubblicato, sul proprio profilo Twitter, un tweet in cui lancia una clamorosa indiscrezione. Pare infatti che De Laurentiis abbia contattato al UEFA per capire le effettive possibilità per subentrare in Champions.

Ricordiamo che il Napoli potrebbe partecipare alla prossima Champions League nel caso la Juventus dovesse essere sanzionata ed esclusa a causa del coinvolgimento nella Superlega.

Pare De Laurentiis abbia contattato la Uefa per capire le effettive possibilità per subentrare in Champions.



Juventus-Napoli non finisce mai… — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 5, 2021