Mertens non lascerà il Napoli: il belga sarà alternativa a Osimhen e Zielinski

Nonostante un contratto importante da 4 milioni a stagione, Dries Mertens non sarà ceduto. A meno di clamorose offerte, l’attaccante belga resterà almeno un altro anno a Napoli.

Mertens sarà co-titolare e rappresenterà una doppia alternativa. Il classe ’87 sarà sia vice Osimhen come prima punta, sia vice Zielinski nel ruolo di trequartista. In più, Osimhen sarà impegnato in Coppa d’Africa con la sua Nigeria nel prossimo gennaio e quindi il ruolo di Mertens sarà fondamentale.