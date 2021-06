Il Napoli è davvero interessato a Thorsby: la Samp chiede 5 milioni, azzurri in vantaggio sull’Atalanta

Il Napoli, è risaputo, viste le complicanze economiche dovute alla pandemia, che hanno colpito ogni settore, oltre alla mancata partecipazione alla Champions League per il secondo anno di fila, dovrà necessariamente abbattere i costi della rosa. È in atto, in vista della prossima stagione, un ridimensionamento importante che porterà il monte ingaggi totale del club azzurro a scendere circa del 20%.

Non per questo, però, il Napoli vuole limitare il suo mercato in entrata e adattare la rosa alle richieste del nuovo allenatore (dal 1º luglio, ndr) Luciano Spalletti. La dirigenza azzurra, anzi, sta mettendo sotto occhio vari profili e – nelle ultime ore – è spuntato fuori un nuovo interessamento, se non qualcosa di più.

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il Napoli sarebbe in vantaggio sulla già interessata Atalanta nella corsa per il 25enne Morten Thorsby, mediano norvegese della Sampdoria. Il ragazzo è uno dei punti fermi dell’undici blucerchiato ma potrebbe finire ugualmente sul mercato: questo perché ha un costo ridotto rispetto ad altri concorrenti, la Samp potrebbe chiedere 5 milioni di euro per lui. Il ds Cristiano Giuntoli starebbe già lavorando per la mediana di Spalletti, che verrà probabilmente privata di Tiémoué Bakayoko che tornerà al Chelsea dopo il prestito annuale.