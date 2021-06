Telegraph scrive su Benitez: “Ha vinto diversi titoli, perché nessun club prova a prenderlo?”

Il quotidiano inglese Telegraph scrive su Rafael Bentez, allenatore di calcio tra cui del Napoli, ponendo l’interrogativo su come sia possibile nessun club provi ad assicurarsi il tecnico spagnolo nonostante abbia vinto dei titoli. Ecco quanto si evince:

“Ha vinto la Champions League, vari titoli nazionali in tre paesi diversi ed è stato idolatrato come un eroe nel suo ultimo club in Inghilterra, quindi… perché nessuno prova a prendere Rafael Benitez? Il tecnico può essere difficile, esigente e può aver avuto l’abitudine di bisticciare con proprietari e amministratori delegati. Ma rimane un allenatore e manager eccellente. In ogni club in cui è stato ha svolto un buon lavoro, lasciando quasi tutti in uno stato migliore rispetto a quello del suo arrivo. Il miglior allenatore del mondo che non vuole più nessuno”.