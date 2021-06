Salernitana, Simy come primo rinforzo per Castori: ma per il club campano il suo prezzo può essere esagerato

Dopo essersi conquistata la promozione in Serie A, la Salernitana è alle prese in una fase di restyling della sua squadra per far sì che sia all’altezza dell’obiettivo di restare per più tempo possibile nel massimo campionato italiano. Infatti, l’idea del club sarebbe quella di iniziare la propria rivoluzione dall’attacco mettendo nel mirino Simy del Crotone come primo rinforzo per Castori. Il nigeriano è reduce da una meravigliosa stagione in cui ha messo a segno ben 20 gol e 2 assist: un dato che fa brillare gli occhi a diversi club.

Il Crotone, però, non ha ancora formulato il costo del cartellino del ventinovenne, che ciò nonostante ha il contratto in scadenza nel 2022. Ma andando per un’idea la sua valutazione potrebbe aggirarsi intorno ai 6 o 7 milioni, una cifra che forse sarebbe comunque elevata per una neopromossa che ha l’esigenza di intervenire su più parti del campo. Ma indipendentemente dalla Salernitana, Simy potrebbe lo stesso lasciare la Calabria per raggiungere una nuova destinazione che potrebbe essere Genoa considerando che il club è alla ricerca di una punta. Questo è quanto riferito dal Corriere dello Sport.