Luciano Spalletti guiderà la panchina del Napoli la prossima stagione dopo aver firmato con contratto che lo legherà ai colori azzurri per i prossimi due anni, ed ora il tecnico è a lavoro per definire il suo staff che lo seguirà in questo nuovo capitolo della sua carriera.

Finora, però, non è ancora stato deciso definitivamente il suo nuovo match analyst ed al momento si stanno valutando tre opzioni: Simone Beccaccioli, il quale ha avuto le sue ultime esperienze con Di Francesco a Roma e a Cagliari, Massimo Carcarino, l’ex di De Zerbi a Sassuolo. Infine, la terza ed ultima ipotesi che sarebbe quella di una soluzione interna, con il presidente Aurelio De Laurentiis che avrebbe l’intenzione di costruire un’area tecnica che vada al di là delle scelte dell’allenatore. Questo è quanto si legge su TuttomercatoWeb.com.