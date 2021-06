Incontro positivo tra Sarri e la dirigenza della Lazio: possibile accordo già in serata

Secondo quanto evidenziato da Tuttomercatoweb, l’incontro tra Maurizio Sarri e la dirigenza della Lazio avrebbe avuto un esito positivo.

Le due parti sono al lavoro in sinergia per la chiusura dell’accordo. Tare e Lotito hanno incontrato Fali Ramadani, agente dell’allenatore, a Villa San Sebastiano. L’incontro odierno è stato decisivo per il superamento degli ultimi ostacoli e l’accordo definitivo potrebbe arrivare già in serata: previsto un contratto biennale con opzione per il terzo anno.