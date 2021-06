L’inviato di Sky Sport Francesco Modugno ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta dal Training Center di Castel Volturno, facendo il punto della situazione sul mercato del Napoli con l’arrivo di Luciano Spalletti.

“Il Napoli farà poco in entrata perché Spalletti sembra davvero entusiasta dell’organico che ha a disposizione. Qualche arrivo ci sarà in difesa magari con un terzino sinistro e un centrale, siccome Maksimovic è in scadenza. Poi si metterà mano in mezzo al campo, ma molto dipenderà dalle uscite e Fabian è tra i più papabili ad essere ceduto per far cassa. In attacco invece c’è grande abbondanza”.