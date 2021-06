Il Napoli prolungherà il contratto di Osimhen per un altro anno

Francesco Modugno, noto giornalista, è intervenuto in diretta su SkySport 24 per parlare di Victor Osimhen e delle ultime notizie in casa Napoli. Queste le sue parole:

“L’attaccante nigeriano si sta godendo qualche giorno di vacanza in barca. Il prossimo anno potrebbe essere quello della consacrazione di Osimhen che a gennaio sarà anche impegnato in Coppa d’Africa. Il Napoli punta fortissimo sul numero 9, a breve gli verrà allungato ulteriormente il contratto per un altro anno”.