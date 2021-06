Ancelotti: “Lozano? Non so se è da Real Madrid!”

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli, tornato alla guida del Real Madrid, ha tenuto la conferenza stampa di presentazione conclusa poco fa. Il tecnico ormai ex Everton ha risposto ad alcune domande, tra le tante c’è stato anche un riferimento ad Hirving Lozano, messicano approdato al Napoli proprio quando sulla panchina azzurra sedeva Ancelotti. Ecco le sue parole:

“Nutro grande affetto nei confronti di Lozano, non so dire però se andrebbe bene per il Real Madrid. Ronaldo? Sono molto legato a Ronaldo, ma non voglio parlare di giocatori di altre squadre. Madrid è casa mia, ho ottimi ricordi dei due anni vissuti qui”.