Nazionali, vittoria per Kosovo e Macedonia: goal per Elmas! Solo un pari per Lobotka

Si avvicinano gli Europei ed oggi è stata una giornata di amichevoli per le varie nazionali, sfide importanti per chi dovrà far fronte a questa competizione alla cui si darà il via l’undici giugno con la sfida tra Turchia e Italia. Quest’oggi, infatti, sono scesi in campo anche alcuni calciatori del Napoli che hanno disputato delle partite per le rispettive nazioni.

I calciatori in questione sono Amir Rrahmani in Kosovo – San Marino che ha disputato l’intera gara, mentre Eljif Elmas è andato a segno per la sua Macedonia del Nord contro la Slovenia. Infine, solo un pari per la Slovacchia di fronte alla Bulgaria: gara in cui ha giocato anche Stanislav Lobotka che ha disputato ben 81 minuti in campo.

Macedonia del Nord – Slovenia: 1-0 – 55′ Elmas (in campo per 82 minuti)

Slovacchia – Bulgaria: 1-1 – 9′ Iliev (B), 27′ Benes (S) (Lobotka in campo per 81 minuti)

Kosovo – San Marino: 4-1 – 28′, 45′, 46′, 76′ Muriqi; 85′ Tomassini (Rrahmani in campo per tutta la sfida)