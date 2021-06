Fiorentina, il primo obiettivo di Gattuso è Oliveira del Porto! Chiesto anche Jesus Corona

La Fiorentina inizia a preparare le sue mosse di mercato dopo aver scelto il suo nuovo tecnico per la prossima stagione: Gennaro Gattuso. Infatti la squadra viola, come riferito da Fabrizio Romano, per rafforzare il suo centrocampo ha puntato il calciatore di proprietà del Porto Sergio Oliveira, che tra l’altro, si è messo in mostra anche con il gol contro la Juventus ai supplementari degli ottavi dell’ultima edizione di Champions League.

Dunque, è il classe ’92 il primo obiettivo viola con il quale sono già avvenuti dei contatti per provare portarlo sotto la corte di mister Gattuso, anche se, le pretese del Porto sono alte. Ma comunque il club di Firenze ha anche chiesto delle informazioni su Jesus Corona, esterno messicano in contratto in scadenza nel 2022 sempre di proprietà del Porto.