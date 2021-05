Zdeněk Zeman è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della squadra azzurra:

“Non sono i soldi a fare il calcio. Il Napoli si è mangiato la Champions come lo scudetto qualche anno fa. Non ce l’hanno fatta per motivi di mentalità. Con Osimhen, che si è mostrato importante, e Koulibaly, gli azzurri si sono ripresi. Esistono squadre che sanno cosa fare quando vanno in campo, mentre altre no, come successo con gli azzurri. Spalletti fa giocare bene le proprie squadre, ma bisogna capire se riuscirà a introdursi bene nell’ambiente, visto che in passato da questo punto di vista ha avuto problemi. Il toscano imposta la squadra e introduce il gioco che più preferisce, vuole che giochi a sua immagine e somiglianza”.