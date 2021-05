Pjanic offerto al Napoli: la situazione

L’ultima stagione di Miralem Pjanic non è stata delle migliori. L’esperienza al Barcellona sembra essere già giunta al capolinea e il centrocampista bosniaco è pronto per una nuova esperienza… in Italia. I blaugrana sono pronti a lasciarlo partire anche con scambi e prestiti. Secondo calciomercato.com, il suo entourage sembrerebbe averlo proposto a club come Milan, Inter, Roma. Tra le candidate ci sarebbe anche il Napoli, nonostante il costo del cartellino e dell’ingaggio potrebbero complicare il suo passaggio in azzurro. Staremo a vedere nelle prossime settimane se il colpo si potrà concretizzare.

