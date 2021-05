Napoli su Toma Basic: “Gli piacerebbe giocare in azzurro”

Kresimir Mikulandra, team manager dell’Hajduk Spalato, la prima squadra di Toma Basic, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Al Napoli Basic piaceva molto già dallo scorso anno, però a causa del fair play finanziario non riuscì a trattarlo. Il Bordeaux chiedeva la cessione definitiva, mentre il Napoli un prestito con obbligo di riscatto. È un centrocampista-difensore che può giocare come centrocampista altro; ha buon dribbling e piede. Ho parlato con Basic e ha detto che è contento dell’interesse del Napoli per il calore dei tifosi, simile a quelli dell’Hajduk Spalato. È una persona meravigliosa a cui importa solo del calcio e della Playstation. Lo stadio di Spalato è caldo proprio come il Maradona, si troverebbe bene a Napoli”.