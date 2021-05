Spalletti estimatore di Nainggolan: lo vorrebbe al Napoli. Il belga preferisce il Cagliari

Il Napoli dopo aver ufficializzato l’arrivo di Luciano Spalletti, che guiderà la squadra azzurra la prossima stagione, inizia già a guardarsi intorno per dare forma alla nuova rosa. Infatti, il tecnico è da sempre stato un grande estimatore di Radja Nainggolan, che ha appena terminato il prestito stagionale al Cagliari e che ora dovrà fare rientro all’Inter, e proprio per questo sembra che il club azzurro si sia mosso per il calciatore.

Questo è quanto riferisce La Nuova Sardegna, secondo la cui una permanenza a Milano del belga sembra improbabile e considerando che fu proprio Spalletti a volerlo all’Inter pare che ora voglia rincontrarlo, ma stavolta all’ombra del Vesuvio. Ma comunque, sembra che il Ninja voglia rimanere a Cagliari e che quindi starebbe facendo muro per un ipotetico trasferimento a Napoli.