Carlo Alvino, giornalista napoletano, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di ‘Radio Goal’. Ecco quanto emerso:

“Superlega? In caso di ripescaggio occorrerà regalare una maglia del Napoli a Ceferin. I tre club in questione, Juventus, Barcellona e Real Madrid, che si sono mosse automaticamente, gesto che ha infastidito Ceferin, si tuteleranno in tutte le sedi per far fronte ad una eventuale punizione che comprenderà l’esclusione dalla Champions League. Detto tra noi, ci credo zero, andrà a finire con risolversi a tarallucci e vino. Queste tre squadre opteranno per la scelta di disputare la Champions League”.

“Napoli-Verona? Il veleno che ha sprigionato questa partita è tantissimo. Lo scoramento e avvilimento è ancora presente nella testa e nell’anima. Spero che chi ama il Napoli possa dire presto una parola di coraggio a tutti i tifosi. Si stanno alimentando solo complotti con il silenzio stampa. Ridimensionamento? Il Napoli si dimensionerà come ha fatto in questi dodici anni”.