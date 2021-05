L’Italia convoca 28 azzurri per il raduno di domani a Roma: ci sono Politano e Meret

L’Italia di Roberto Mancini ha comunicato la lista dei 28 azzurri convocati per il raduno di domani in programma a Roma in attesa dei 26 ufficiali per l’Europeo. Ecco la lista completa:

Portieri: Donnarumma, Meret, Sirigu.

Difensori: Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Florenzi, Mancini, Spinazzola, Toloi.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi, Verratti.

Attaccanti: Belotti, Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Immobile, Insigne, Politano.