Giaccherini: “Italia tra le favorite per l’Europeo! Jorginho? È un giocatore straordinario”

Emanuele Giaccherini, ex centrocampista di Napoli e Juventus tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport 24 in merito all’imminente inizio degli Europei e soprattutto ha speso bellissime parole per il suo ex compagno di squadra Jorginho. Ecco le sue dichiarazioni:

“Credo che quest’anno Mancini abbia tante frecce nel suo arco, ha tanti giovani a sua disposizioni che meriterebbero tutti di essere convocati, saprà sicuramente scegliere i migliori. Sono convinto che l’Italia può essere tra le protagoniste di quest’Europeo, ha dimostrato nelle ultime uscite di potersela giocare con tutte le squadre, quando vinci partite come quella contro l’Olanda cominci ad essere consapevole dei tuoi mezzi. Jorginho? Ai tempi di Napoli giocavamo insieme, già a quei tempi vedeva le giocate prima di tutti gli altri, è un calciatore straordinario nel suo ruolo”.