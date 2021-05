Napoli interessato a Brekalo del Wolfsburg, i tedeschi fissano il prezzo: i dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il Napoli sarebbe sulle tracce di Josip Brekalo, giovane esterno d’attacco del Wolfsburg (classe 1998). Il croato, nell’ultima stagione in Bundesliga, ha realizzato ben sette goal in 29 presenze, con cui si è meritato le attenzioni di diversi club.

I partenopei non sono i soli a seguire i progressi costanti di Brekalo: per restare in Italia, vanno segnalati anche i sondaggi di Milan e Fiorentina, mentre allargando il raggio d’azione all’estero anche Leeds ed Everton hanno chiesto informazioni per l’ala croata. Il Wolfsburg, per la cessione, chiede almeno 15 milioni di euro.

In ottica del probabile arrivo di Luciano Spalletti – che, lo ricordiamo, ha nel 4-2-3-1 il modulo prediletto – è importante un rinforzo sugli esterni. Brekalo potrebbe rivelarsi un’ottima alternativa a capitan Insigne, ma in Germania ha dimostrato anche la sua duttilità, disimpegnandosi egregiamente anche sulla fascia destra.