Il giornalista Gianluca Di Marzio, su Sky Sport, ha parlato di Spalletti e la voglia che ha di iniziare ad allenare il Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Spalletti è pazzo del “Napoli: è innamorato pazzo di questa squadra. Non pretenderà assolutamente rivoluzioni e cambiamenti, ma magari dei ritocchi in qualche reparto. Non vede l’ora di lavorare in questa squadra”.