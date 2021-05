Diritti d’immagine e accesso ai social: le clausole di De Laurentiis

Luciano Spalletti sarà a breve ufficializzato come nuovo allenatore del Napoli. Il motivo dello slittamento di firme e ufficialità dipende dal contratto presentato da De Laurentiis, come al solito lungo e ricco di clausole. In particolare, il nodo del contratto sarebbe legato alla questione diritti d’immagine: una motivazione non nuova.

La Gazzetta dello Sport si focalizza proprio su questo punto e svela una clausola alquanto particolare, valida come exemplum, presente sul contratto di Carlo Ancelotti. Sul contratto di Re Carlo era dichiarato che l’allenatore era tenuto a cedere a De Laurentiis, oltre che i diritti d’immagine, anche username e password di pagine e siti web propri dell’allenatore.