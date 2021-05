De Laurentiis presente oggi a Castel Volturno: svelato il motivo

L’inviato di Sky Francesco Modugno ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport direttamente dal Training Center di Castel Volturno. Di seguito le principali dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

“Stamattina il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis era al Training Center di Castel Volturno per effettuare alcune riunioni operative, definire lo staff medico, impiegati, operai ed il restyling del centro tecnico”.

“Nel contratto di Luciano Spalletti c’è un’opzione non solo per il terzo anno, ma anche per il quarto. De Laurentiis potenzialmente vuole aprire un ciclo con lui in panchina”.