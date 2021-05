Ceferin: “Napoli in Champions League al posto della Juventus? Il comitato esecutivo è indipendente”

Il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per noi rivedere i tifosi allo stadio per le finali di Europa League e Champions League è molto emozionante. Senza tifosi il calcio non è la stessa cosa, è stato molto diverso. La situazione causa dalla Superlega è stata complicata da gestire, ma la comunità europea si è schierata nettamente contro questo progetto senza senso”.

“Juventus, Barcellona e Real Madrid rischiano l’esclusione? Il nostro comitato esecutivo è indipendente, quindi non so né commentare le possibili decisioni, né dire quando potrebbe arrivare una decisione. Stupisce che siano ancora ufficialmente nella Super League, ma vogliano partecipare alla Champions League. Non c’è dialogo perchè questi tre club si limitano a mandare messaggi formali, alla UEFA e agli altri 9 club”.

Napoli in Champions League in caso di esclusione della Juve? Non posso commentare, la commissione che sta giudicando la situazione è indipendente dall’UEFA e non è corretto commentare le possibili decisioni”.

“Quei club con questo approccio paralizzano loro stessi, non il calcio. Pensano che la loro idea salverà il calcio, ma nessuno la condivide. Loro stanno dicendo che vogliono tornare indietro, senza tornare però indietro. Sono dentro la Super League e vogliono partecipare alla Champions League. Siete nella Super League? Giocatevela voi tre squadre, ma non chiedete di partecipare anche alla Champions League, perchè non ha senso”