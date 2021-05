Jorginho, l’agente apre: “Ritorno a Napoli? Dipende da De Laurentiis”

Joao Santos, agente di Jorginho tra gli altri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Di seguito i passaggi principali evidenziati dalla nostra redazione:

“Domani giocherà la finale di Champions League, poi penserà all’Europeo ed alla Nazionale. Speriamo per lui e per il Chelsea che domani possa arrivare la vittoria. Ritorno in Italia? Al momento ha un contratto con il Chelsea, ma l’Italia gli piace e gli farebbe piacere tornare in futuro”.

“Ritorno al Napoli? Dipende da De Laurentiis. Spalletti mi piace molto, il Napoli ha fatto una scelta molto importante, con lui si può tornare in Champions League. Kaio Jorge? Se il Napoli dovesse riuscire a prenderlo, farebbe un affare”