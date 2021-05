Niente Ucraina con De Zerbi, Spalletti vuole un collaboratore del Sassuolo nel suo staff

Il Napoli e Spalletti sono sempre più vicini (sono attese le firme in serata). L’allenatore di Certaldo ha intenzione di puntellare il suo staff tecnico e, secondo tuttomercatoweb.com, sarebbe ancora alla ricerca di un preparatore dei portieri e di un match analyst.

Per quest’ultimo ruolo è molto forte la candidatura di Massimo Carcarino, che da diversi anni fa parte della squadra di Roberto De Zerbi. Carcarino, tuttavia, ha scelto di non seguire l’ex-allenatore del Sassuolo in Ucraina.

Il futuro del match analyst potrebbe presto tingersi di azzurro, così come cresce l’attesa conoscere il nome del nuovo tecnico del Napoli, che – a meno di altri clamorosi colpi di scena – potrebbe arricchire la batteria degli allenatori toscani ai blocchi di partenza nella prossima Serie A.