CdS – Clamoroso! Conceiçao-Napoli, salta tutto a causa di motivi contrattuali! I dettagli

ORE 12.30 – Incredibile ma vero, Sergio Conceiçao non sarà l’allenatore del Napoli. A rivelarlo è il Corriere dello Sport nella sua versione online, dopo che ieri era stato di fatti annunciato l’accordo.

Alla base della rottura ci sarebbero problemi di tipo contrattuale che hanno indotto De Laurentiis a prendere una pausa di riflessione che pare portare alla rottura totale. Era già pronta anche l’allestimento della conferenza stampa di presentazione, prevista per mercoledì (o al massimo giovedì) nella sala di una noto albergo romano, poco distante da via XXIV maggio, dove ha sede la Filmauro. E dove adesso De Laurentiis sta cercando una soluzione per il futuro: Galtier, Spalletti ma anche Simone Inzaghi sono le tentazioni.

ORE 8.19 – Tutto pare essere ormai deciso. Dopo mesi e mesi di continui annunci e smentite, trattative e flirt, addii e riavvicinamenti il Napoli pare aver scelto il suo prossimo allenatore. Sergio Conceição, ex centrocampista di Inter e Lazio, ha stregato De Laurentiis che ora vuole assicurarsene le prestazioni.

Secondo la Gazzetta dello Sport è tutto pronto, contratto compreso. Le cifre sarebbero 4 milioni di euro netti a stagione (5 lordi per il Napoli) per due stagioni. Conceiçao guadagnerebbe quasi il triplo rispetto a Gennaro Gattuso, che aveva un contratto di 1,4 milioni a stagione + bonus.

Il contratto con il Porto scadrà l’anno prossimo, ed ora la società sta facendo di tutto per trattenerlo. Nel caso in cui andasse tutto secondo i piani del Napoli, Conceição sarebbe a Roma già domani per la firma del contratto.