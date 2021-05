Tebas: “La Champions League è pronta a sopravvivere senza Real Madrid, Barcellona e Juventus”

Il presidente de LaLIga, Javier Tebas, ha attaccato nuovamente Real Madrid, Barcellona e Juventus, i tre club ancora coinvolti nella Superlega. Tebas ha annunciato che se la UEFA prenderà provvedimenti contro i club spagnoli, LaLiga non muoverà un dito per difenderli.

“La mia opinione personale è che la Champions League è pronta a non avere Real Madrid, Barcellona e Juventus. Non sono essenziali in Europa. Ovviamente, vorremmo che giocassero, ma i fatti son fatti e la UEFA deve agire.

Noi, come Lega, non difenderemo nessun club spagnolo sanzionato. Se la UEFA ha un accordo legale per sanzionarli, LaLiga non dirà nulla. Difenderà la maggior parte dei suoi club, non solo uno o due”.