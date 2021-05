Sky – Si discutono i dettegli per il contratto di Spalletti: è pronto un biennale per lui

Luciano Spalletti è ormai ad un passo dal firmare con il Napoli ed, infatti, al momento mancano solo da limare gli ultimi dettagli del contratto prima che l’ex Inter si legherà al club azzurro per i prossimi due anni.

L’allenatore di Certaldo è sempre stato in cima alla lista di De Laurentiis già da febbraio, mese in cui è avvenuto il primo contatto, per diventare il successore di mister Gattuso, anche quando in quel momento avrebbe potuto esordire a campionato in corso. Questo è quanto si legge sul proprio sito Gianluca Di Marzio.