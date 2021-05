Mancini annuncia la formazione dell’Italia che giocherà contro San Marino: out tutti i giocatori del Napoli

Alla vigilia di Italia-San Marino, amichevole in programma domani sera alla Sardegna Arena di Cagliari, hanno parlato in conferenza stampa il commissario tecnico Roberto Mancini. Il tecnico della Nazionale ha annunciato la formazione titolare che scenderà in campo domani: partiranno dalla panchina Meret, Di Lorenzo, Politano e Insigne. C’è da dire però che anche altri titolari saranno assenti dall’undici titolare: l’idea di Mancini è utilizzare la partita di domani per sperimentare in vista dell’Europeo. Ecco la formazione titolare.

ITALIA (4-3-3): Cragno; Toloi, Mancini, Ferrari, Biraghi; Cristante, Pessina, Castrovilli; Beranrdeschi, Kean, Grifo.