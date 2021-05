Maksimovic e il rimpianto di non aver rinnovato con il Napoli: lui e la famiglia attaccati alla città

Il difensore serbo Nikola Maksimovic, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe un grande rimpianto: non aver rinnovato con il Napoli. Il calciatore ama la città alla follia, lui come la sua famiglia, oltre che alla squadra e alla vita napoletana.

Maksimovic, potendo, tornerebbe indietro per rinnovare con il Napoli, visto che l’addio sembra veramente essere un colpo duro per l’emotività della sua famiglia, che ancora, come il giocatore, deve metabolizzare la situazione.