Bilanci in rosso per De Laurentiis: perdite per Filmauro, Napoli e Bari nel 2020

Secondo il portale ItaliaOggi, i bilanci di Aurelio De Laurentiis nel 2020 non sarebbero positivi. Infatti, il patron azzurro riporta 35,5 milioni di perdite con il suo gruppo Filmauro, un rosso di 19 milioni per quanto riguarda il Napoli e uno di 4 milioni per il Bari Calcio.

Senza la qualificazioni in Champions League, il Napoli dovrà per forza di cose fare più attenzione al bilancio e alle spese, probabilmente anche in ottica rinnovi e cessioni.