Rai – Allegri vicino al ritorno con la Juventus, Spalletti prossimo allenatore del Napoli

C’è quasi la stretta di mano tra Allegri e la Juventus per siglare questo nuovo ritorno del tecnico alla guida dei bianconeri dopo l’era Pirlo. Un’affare in dirittura d’arrivo che sfumerebbe, quindi, quasi del tutto l’ipotesi di un suo possibile approdo al Napoli che però ha già provveduto avvicinandosi a Luciano Spalletti. Allegri ha infatti rinunciato le offerte di Inter e Napoli per il suo ritorno a Torino. Questa è la notizia riferita da Ciro Venerato, giornalista Rai, intervenendo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Infatti, sembrerebbe proprio il tecnico di Certaldo il nuovo allenatore dei partenopei che è in trattativa col Napoli in cui è al corrente anche l’Inter. Mentre per quanto riguarda i nerazzurri, dopo il divorzio con Antonio Conte, sono pronti ad accogliere Simone Inzaghi per iniziare una nuova avventura dopo aver vinto il titolo questa stagione.