“Ripartiremo subito, saprete tutto in 3-4 giorni”: la confessione di De Laurentiis

Morto un papa se ne fa un altro. I vecchi detti non sbagliano mai e questo è probabilmente il mantra di De Laurentiis nella gestione del Napoli. Tanti gli addii negli anni, ma ADL è (quasi) sempre riuscito a rimpiazzare a dovere coloro che salutavano la piazza azzurra. Non farà eccezioni ora che deve rifondare il progetto tecnico dopo l’addio a Gennaro Gattuso.

Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Hotel Britannique (dove il Napoli alloggia prima delle partite) ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno. Parole di fiducia in ADL, che avrebbe riferito a Pecci di aspettare 3-4 giorni per conoscere il nome del nuovo allenatore. “C’è fretta di ripartire per l’anno prossimo, il presidente ci ha detto di aspettare perché tutto si sarebbe saputo in 3-4 giorni” – si legge.