Accresce la curiosità nello scoprire chi guiderà la prossima stagione il Napoli: un’incognita che giorno dopo giorno cambia volto. Nelle ultime ore era molto calco il nome di Sérgio Conceição, che però è stato smentito in giornata, mentre resta ancora vivo il nome di Galtier del Lille e di Spalletti.

Infatti, stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà tramite Twitter e il proprio sito ufficiale, emergono contatti approfonditi proprio sull’ex tecnico dell’Inter Spalletti sostenendo che magari De Laurentiis si stia muovendo in modo definitivo. Sul capitolo Allegri, invece, resta ancora tutto in una fase di stallo in attesa di Juve e Real mentre resta sullo sfondo Galtier, anche se la strada italiana resta la preferita. Riguardo il caso Sarri ,non emergono nessune voci su un possibile ritorno all’ombra del Vesuvio. Dunque la novità piomba su Spalletti con i contatti tra De Laurentiis e il suo staff.

