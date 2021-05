Lotito prenota Gattuso: domani si deciderà tutto

Dopo il no alla Fiorentina e l’addio al Napoli, Gennaro Gattuso è ora al centro dei nuovi rumors di mercato. Stando a quanto riportato da Repubblica mister Rino sarebbe nel mirino della Lazio. Lotito avrebbe già bloccato il mister calabrese: pronto un biennale per lui.

Se ne saprà di più nella giornata di domani. Simone Inzaghi, infatti, incontrerà il patron biancoceleste per discutere del rinnovo. Nel caso in cui non dovesse esserci fumata bianca, Lotito e Tare sarebbero già pronti ad affidarsi a Gattuso.