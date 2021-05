La proposta di De Laurentiis: Serie A a 16 squadre ed una sola retrocessione

Nella giornata di ieri si è svolta l’assemblea dei presidenti della Serie A, avente il compito di presentare una proposta di riforma per un calcio più sostenibile. Alla base della discussione vi era la riforma della Serie A da 20 a 18 squadre, con due retrocessioni (e magari un playout, sul modello della Bundesliga).

Come riportato da Repubblica, però, c’è una proposta di Aurelio De Laurentiis che farà scalpore. Una Serie A “minimal” da sedici squadre ed una sola retrocessione. Una sorta di “Superlega italiana”, che renderebbe il campionato italiano più esclusivo ed inaccessibile. A supportare ADL ci sarebbe stato Claudio Lotito, presente in quanto si trattava di una riunione informale.

I dirigenti delle altre società, tuttavia, non avrebbero visto di buon grado la richiesta. La maggioranza sembra ancora orientata sulle diciotto squadre. Inoltre ci sarebbe l’ostacolo diritti TV: i pacchetti sono stati venduti per un torneo a 20 squadre ai broadcaster (Dazn e Sky) fino al 2024, elemento che andrà tenuto sicuramente in considerazione. Il tempo stringe, ed il termine ultimo per presentare la richiesta ufficiale dovrebbe essere il 30 giugno.