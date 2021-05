Il Mattino – Rinnovo Insigne: De Laurentiis prende tempo, il capitano chiede 6 milioni a stagione

La stagione 2020-21 si è conclusa nel peggiore dei modi per il Napoli. Azzurri fuori dalla Champions, beffati dal Verona all’ultima giornata. Ora però è già tempo di programmare la prossima stagione, tra nuovo allenatore, cessioni e rinnovi.

Il punto più spinoso riguarda la trattativa per il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il Mattino, sulle proprie pagine odierne, fa il punto della situazione. Le parti si erano date appuntamento a stagione conclusa per discutere del contratto del capitano, in scadenza nel 2022. Ad oggi, però, non ci sarebbe stata alcuna chiamata di De Laurentiis.

Nel frattempo le sirene estere risuonano forti per il capitano. La richiesta è quella di un contratto importante, da circa 6 milioni a stagione. Nel caso in cui non si dovesse raggiungere un accordo, Insigne potrebbe salutare Napoli per andare proprio all’estero.