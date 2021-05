Idea Zappacosta per rimpiazzare Hysaj

Il Napoli dovrà necessariamente rinforzare le corsie esterne in vista della prossima stagione. La lacuna a sinistra è stata una costante anche quest’anno. Mario Rui non dà garanzie per tutte le partite, mentre Hysaj fa quel che può adattandosi a sinistra, lui che è un destro naturale. Proprio l’albanese saluterà Napoli, poiché il contratto è in scadenza il 30 giugno.

Il primo rinforzo, stando a quanto riportato da Sportitalia, potrebbe essere Davide Zappacosta. Il terzino tornerà al Chelsea dopo il prestito al Genoa, ma i Blues non hanno intenzione di tenere il giocatore a Londra. Potrebbe essere un buon rinforzo e soprattutto molto duttile, capace di giocare sia a destra che a sinistra.