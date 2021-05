Sfuma anche Galtier: accetterà la proposta del Nizza!

Sfuma anche la pista Galtier per sostituire Gattuso al comando del Napoli. Infatti, stando a quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com, l’allenatore francese reduce dalla vittoria in Ligue 1 pare che sia ad un passo dall’intesa col Nizza.

Dopo aver annunciato il suo addio dal Lille, il tecnico cinquantaquattrenne ha subito trovato una sistemazione per la prossima stagione in cui sembra che aprirà una nuova avventura restando sempre in Francia accettando la proposta di Jean-Pierre Rivère. Venerdì probabilmente sarà il giorno in cui si metterà nero su bianco spazzando via l’interesse del Napoli, nonostante che le ultime dichiarazioni avevano aperto ad un suo possibile approdo nella città campana.